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Сульшер: МЮ уже набрал очков, как за весь прошлый сезон. Хотим победить в Лиге Европы

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги домашней победы над "Бернли"

Сульшер: МЮ уже набрал очков, как за весь прошлый сезон. Хотим победить в Лиге Европы

Sky

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Бернли" в матче 32-го тура АПЛ.

"Очень доволен тремя очками, мы не обыгрывали "Бернли" дома с 2015 года. Хороший результат, пять побед подряд, мы в хорошей форме. Мы нормально начали первый тайм, контролировали мяч, но не могли найти свободное пространство. "Бернли" так хорошо защищался и атаковал, что мы не могли поймать ритм.

Во втором тайме "МЮ" забегал, заиграл, пошли моменты, и мы заслуженно забили. Потом на две секунды выключились на угловом – вот так и бывает с "Бернли". Мы всегда говорили, что в этом году мы должны прогрессировать, становиться лучше. "МЮ" набрал столько же очков, сколько было за весь прошлый сезон, наберем еще – будет больше, чем тогда. Это прогресс.

Мы хотим закончить сезон победой в Лиге Европы. У нас впереди много игр, на которых нужно сконцентрироваться", – рассказал наставник "красных дьяволов".

После 32-х туров "МЮ" имеет в своем активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бернли
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Источник:
BBC

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