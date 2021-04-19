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Лидс давил на Ливерпуль Суперлигой: фанаты встретили автобус, игроки - надписью на футболке
Суперлигу использовали
"Лидс" в пределах поединка Английской премьер-лиги принимал на стадионе "Элланд Роуд" "Ливерпуль" (поединок начался в 22:00).
Клуб-хозяин, его болельщики, воспользовались матчем, чтобы выразить недовольство созданием Европейской Суперлиги и вхождением в нее "Ливерпуля" - а может и просто чтобы деморализовать соперника перед очным противостоянием.
Фанаты вблизи "Элланд Роуд" встретили клубный автобус "Ливерпуля" с криками и баннерами, а в небе пролетал самолет с крупной надписью, которая призвала прекратить Европейскую Суперлигу.
На трибунах появился баннер "Заслужите на поле. Футбол для болельщиков". А игроки "Лидса" вышли на разминку в футболках с этой надписью и логотипом Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
"Лидс" занимает 10 место в турнирной таблице, "Ливерпуль" идет на 7 позиции.
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