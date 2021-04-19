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Лидс давил на Ливерпуль Суперлигой: фанаты встретили автобус, игроки - надписью на футболке

Англия
(2 голосов)

Суперлигу использовали

Лидс давил на Ливерпуль Суперлигой: фанаты встретили автобус, игроки - надписью на футболке

Новина українською

"Лидс" в пределах поединка Английской премьер-лиги принимал на стадионе "Элланд Роуд" "Ливерпуль" (поединок начался в 22:00).

Клуб-хозяин, его болельщики, воспользовались матчем, чтобы выразить недовольство созданием Европейской Суперлиги и вхождением в нее "Ливерпуля" - а может и просто чтобы деморализовать соперника перед очным противостоянием.

Фанаты вблизи "Элланд Роуд" встретили клубный автобус "Ливерпуля" с криками и баннерами, а в небе пролетал самолет с крупной надписью, которая призвала прекратить Европейскую Суперлигу.

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На трибунах появился баннер "Заслужите на поле. Футбол для болельщиков". А игроки "Лидса" вышли на разминку в футболках с этой надписью и логотипом Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.

"Лидс" занимает 10 место в турнирной таблице, "Ливерпуль" идет на 7 позиции.

Лидс давил на Ливерпуль Суперлигой: фанаты встретили автобус, игроки - надписью на футболке - изображение 1

Лидс давил на Ливерпуль Суперлигой: фанаты встретили автобус, игроки - надписью на футболке - изображение 2

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В статье: Ливерпуль Суперлига Лидс Юнайтед Лидс
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19.04.2021 в 23:46
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