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Официально. Манчестер Сити выходит из Суперлиги

Англия
(3 голосов)

Сработали протесты футболистов и болельщиков

Официально. Манчестер Сити выходит из Суперлиги

Фото - ВВС, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Клуб английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” официально объявил о своем выходе из Суперлиги.

“ФК Манчестер Сити может подтвердить, что он запустил процедуру выхода из группы, которая планировала создать европейскую Суперлигу”, – говорится в заявлении на официальном “Сити”.

Ожидается, что следом за “Манчестер Сити” о выходе из Суперлиги объявит лондонский “Челси”.

Ранее против нового турнира высказались тренер “Сити” Хосеп Гвардиола и лидер команды Кевин Де Брюйне.

Президент УЕФА Александер Чеферин поприветствовал возвращение “Манчестер Сити” в “европейскую футбольную семью”.

“Они поступили умно, прислушавшись ко многим мнениям, в частности своих болельщиков. “Манчестер Сити” – это важный клуб, и я рад, что буду работать вместе с ними на будущее европейского футбола”.

“Как я ранее сказал на конгрессе УЕФА, нужно иметь смелость, чтобы признать свою ошибку. Я никогда не сомневался в том, что “Манчестер Сити” способен на это и что в итоге здравый смысл возобладает”.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Суперлига
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
21.04.2021 в 00:15
Кажысь усьо :)
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0
0
kalan-86 (Анкара)
20.04.2021 в 23:45
Вот, что значит сила болельщиков, игроков и тренеров! Красавцы! Респект! Переса вонючего, как организатора бунта, максимум посадить, минимум пожизненный бан и штраф!
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:42
Респект английским болельщикам! Ни за какие деньги не купишь.
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+3
-1
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 23:38
Пля, да вони реєструються і видаляються з ліг , як я на всіляких сайтах. Толкові у них юристи, значить, що не очкують підписувати всіляки бумаги, щоб через добу їх безпроблемно анульовувати.
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+2
0


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