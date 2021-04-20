Официально. Манчестер Сити выходит из Суперлиги

Клуб английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” официально объявил о своем выходе из Суперлиги.

“ФК Манчестер Сити может подтвердить, что он запустил процедуру выхода из группы, которая планировала создать европейскую Суперлигу”, – говорится в заявлении на официальном “Сити”.

Ожидается, что следом за “Манчестер Сити” о выходе из Суперлиги объявит лондонский “Челси”.

Ранее против нового турнира высказались тренер “Сити” Хосеп Гвардиола и лидер команды Кевин Де Брюйне.

Президент УЕФА Александер Чеферин поприветствовал возвращение “Манчестер Сити” в “европейскую футбольную семью”.

“Они поступили умно, прислушавшись ко многим мнениям, в частности своих болельщиков. “Манчестер Сити” – это важный клуб, и я рад, что буду работать вместе с ними на будущее европейского футбола”.

“Как я ранее сказал на конгрессе УЕФА, нужно иметь смелость, чтобы признать свою ошибку. Я никогда не сомневался в том, что “Манчестер Сити” способен на это и что в итоге здравый смысл возобладает”.