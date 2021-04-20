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Официально. Манчестер Сити выходит из Суперлиги
Сработали протесты футболистов и болельщиков
Фото - ВВС, автор невідомий
Клуб английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” официально объявил о своем выходе из Суперлиги.
“ФК Манчестер Сити может подтвердить, что он запустил процедуру выхода из группы, которая планировала создать европейскую Суперлигу”, – говорится в заявлении на официальном “Сити”.
Club statement.https://t.co/GeNQZn8091— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021
Ожидается, что следом за “Манчестер Сити” о выходе из Суперлиги объявит лондонский “Челси”.
Ранее против нового турнира
Президент УЕФА Александер Чеферин поприветствовал возвращение “Манчестер Сити” в “европейскую футбольную семью”.
“Они поступили умно, прислушавшись ко многим мнениям, в частности своих болельщиков. “Манчестер Сити” – это важный клуб, и я рад, что буду работать вместе с ними на будущее европейского футбола”.
“Как я ранее сказал на конгрессе УЕФА, нужно иметь смелость, чтобы признать свою ошибку. Я никогда не сомневался в том, что “Манчестер Сити” способен на это и что в итоге здравый смысл возобладает”.
Ok bye ????????— Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021
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