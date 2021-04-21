Не нравится модель УЕФА. Совладелец Манчестер Юнайтед обратился с письмом-извенением к болельщикам

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер написал открытое письмо болельщиков. Он признал, что руководство клуба ошиблось, когда решило идти в Суперлигу .

Глейзер, который крайне редко общается с болельщиками, с тех пор выкупил клуб в 2005 году, в течение последних трех дней выступал трижды. Сначала, когда клуб объявлял о планах вступления в Суперлигу, а потом по ошибки и выхода, отмечает Goal.com.

Вот текст письма Глейзера к поклонникам футбола:

Всем болельщикам "Манчестер Юнайтед". В течение последних нескольких дней мы все стали свидетелями великой страсти, которую порождает футбол, и глубокой преданности наших болельщиков этому большому клубу. Вы очень четко выразили свой протест Европейской Суперлиге. И мы это услышали. Мы ошиблись и хотим показать, что можем все исправить. Хотя раны еще не зажили, и я понимаю, что для заживления шрамов понадобится время. Но я лично хочу восстановить доверие наших болельщиков и сделать вывод из месседжа, который вы передали с такой уверенностью. Мы продолжаем считать, что европейский футбол должен стать более устойчивым во всей своей пирамиде на долгосрочную перспективу. Однако мы вполне признаем, что Суперлига не была правильным путем. Стремясь создать более стабильную основу для игры, мы не смогли продемонстрировать достаточное уважения к ее глубоко укоренившимся традициям - и мы сожалеем об этом.

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