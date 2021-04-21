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Не нравится модель УЕФА. Совладелец Манчестер Юнайтед обратился с письмом-извенением к болельщикам
Ему не нравится финансовая модель европейского футбола
Фото: Goal.com
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер написал открытое письмо болельщиков. Он признал, что руководство клуба ошиблось, когда решило
Глейзер, который крайне редко общается с болельщиками, с тех пор выкупил клуб в 2005 году, в течение последних трех дней выступал трижды. Сначала, когда клуб объявлял о планах вступления в Суперлигу, а потом по ошибки и выхода, отмечает Goal.com.
Вот текст письма Глейзера к поклонникам футбола:
Всем болельщикам "Манчестер Юнайтед". В течение последних нескольких дней мы все стали свидетелями великой страсти, которую порождает футбол, и глубокой преданности наших болельщиков этому большому клубу.
Вы очень четко выразили свой протест Европейской Суперлиге. И мы это услышали. Мы ошиблись и хотим показать, что можем все исправить. Хотя раны еще не зажили, и я понимаю, что для заживления шрамов понадобится время. Но я лично хочу восстановить доверие наших болельщиков и сделать вывод из месседжа, который вы передали с такой уверенностью.
Мы продолжаем считать, что европейский футбол должен стать более устойчивым во всей своей пирамиде на долгосрочную перспективу. Однако мы вполне признаем, что Суперлига не была правильным путем.
Стремясь создать более стабильную основу для игры, мы не смогли продемонстрировать достаточное уважения к ее глубоко укоренившимся традициям - и мы сожалеем об этом.
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Это самый лучший футбольный клуб в мире, и мы безоговорочно просим извинения за грусть, к который повлекли за последние несколько дней.
Нам важно исправить эту ситуацию. У "Манчестер Юнайтед" есть богатые традиции, и мы признаем свою ответственность за соблюдение этих традиций и ценностей.
Пандемия вызвала столько вызовов! А мы гордимся тем, как "Манчестер Юнайтед" и его болельщики из Манчестера и всего мира реагировали на огромное давление в этот период.
Мы также осознаем, что нам нужно лучше общаться с вами, нашими болельщиками, ведь всегда есть сердечником клуба.
Вы можете быть уверены, что мы будем принимать необходимые меры для восстановления хороших взаимоотношений с другими заинтересованными сторонами в рамках игры, с целью совместной работы над решением долгосрочных вызовов, стоящих перед футбольной пирамидой.
Сейчас нашим приоритетом является продолжение поддержки всех наших команд, поскольку они стремятся к сильнейшему возможного завершения сезона. В заключение я хотел бы признать, что именно ваша поддержка делает этот клуб таким замечательным, и мы благодарим вас за это.
С наилучшими пожеланиями, Джоэл Глейзер
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