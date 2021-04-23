  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Подальше от конкурентов. Лестер - Вест Бромвич 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подальше от конкурентов. Лестер - Вест Бромвич 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лестер - Вест Бромвич, чемпионат Англии, 22 апреля 2021

Подальше от конкурентов. Лестер - Вест Бромвич 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Вест Бромвич, которые встречались в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Команда Роджерса уступила в двух предыдущих матчах, позволив конкурентам подобраться на расстояние вытянутой руки. Наконец в поединке с аутсайдером удалось вернуться на победный путь. Нельзя не отметить Келечи Ихеаначо, который забил восьмой гол в шестом матче АПЛ. Лестер таким образом оторвался на четыре очка от Челси.

Английская Премьер-лига. 32-й тур
Лестер - Вест Бромвич 3:0
Голы: Варди 23 Эванс 26 Ихеаначо 36

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вест Бромвич Альбион Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...