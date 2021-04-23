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Подальше от конкурентов. Лестер - Вест Бромвич 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер - Вест Бромвич, чемпионат Англии, 22 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Вест Бромвич, которые встречались в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Команда Роджерса уступила в двух предыдущих матчах, позволив конкурентам подобраться на расстояние вытянутой руки. Наконец в поединке с аутсайдером удалось вернуться на победный путь. Нельзя не отметить Келечи Ихеаначо, который забил восьмой гол в шестом матче АПЛ. Лестер таким образом оторвался на четыре очка от Челси.
Английская Премьер-лига. 32-й тур
Лестер - Вест Бромвич 3:0
Голы: Варди 23 Эванс 26 Ихеаначо 36
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