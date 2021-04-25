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Анри: Я не узнаю Арсенал. Боссы действовали как владельцы компании, а не футбольного клуба
По его мнению, болельщики все изменили
Бывший игрок лондонского "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал решение клуба принять участие в создании Суперлиги:
"Я не узнаю свой клуб, и то, что они пытались вступить в лигу, которая была бы закрыта, для меня это вне видения нормального. Они действовали как владельцы компании, а не футбольного клуба, и они показали свои неправомерные действия.
Я никогда раньше не высказывал свое мнение, но то, что произошло недавно, заставило меня понять болельщиков, это ваш клуб. Это ваш клуб, и я тоже фанат "Арсенала".
Я горжусь тем, что достигли фанаты. Не только болельщики "Арсенала", но и все болельщики. Результатом стала победа футбола", - сказал Тьерри.
Отметим, что "Арсенал" был среди 12-ки клубов-основателей Суперлиги, однако через несколько дней покинул турнир из-за давления со стороны чиновников и болельщиков.
Напомним, что Тьерри провел в "Арсенале" восемь лет (1999-2007 гг., А также месяц в 2012 г.), завоевав семь трофеев. Также в его активе четыре Золотые бутсы АПЛ.
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