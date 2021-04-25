Анри: Я не узнаю Арсенал. Боссы действовали как владельцы компании, а не футбольного клуба

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал решение клуба принять участие в создании Суперлиги:

"Я не узнаю свой клуб, и то, что они пытались вступить в лигу, которая была бы закрыта, для меня это вне видения нормального. Они действовали как владельцы компании, а не футбольного клуба, и они показали свои неправомерные действия.

Я никогда раньше не высказывал свое мнение, но то, что произошло недавно, заставило меня понять болельщиков, это ваш клуб. Это ваш клуб, и я тоже фанат "Арсенала".

Я горжусь тем, что достигли фанаты. Не только болельщики "Арсенала", но и все болельщики. Результатом стала победа футбола", - сказал Тьерри.