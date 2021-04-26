Легендарные форварды Ньюкасла и Арсенала стали первыми представителями Зала славы АПЛ

Руководство АПЛ объявило о создании Зала славы. Первыми его пополнили бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри и экс-форвард "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер. В этом году Зал славы пополнят еще 6 футболистов, фанаты могут принять участие в выборе игроков.

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Ширер выступал за "Саутегмптон", "Блэкберн" и "Ньюкасл Юнайтед". Алан – лучший бомбардир АПЛ (260 голов в 441 матчах, 14 сезонов в турнире). В сезоне-1994/95 он выиграл золото чемпионата вместе с "риверсайдцами".

На Туманном Альбионе Анри выступал за лондонский "Арсенал", вместе с канонирами он дважды выиграл чемпионат Англии. Француз забил за команду Венгера 175 голов в 258 матчах, он является лучшим голеадором "Арсенала".