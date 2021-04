Легендарные форварды Ньюкасла и Арсенала стали первыми представителями Зала славы АПЛ

Руководство АПЛ объявило о создании Зала славы. Первыми его пополнили бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри и экс-форвард "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер. В этом году Зал славы пополнят еще 6 футболистов, фанаты могут принять участие в выборе игроков.

Ширер выступал за "Саутегмптон", "Блэкберн" и "Ньюкасл Юнайтед". Алан – лучший бомбардир АПЛ (260 голов в 441 матчах, 14 сезонов в турнире). В сезоне-1994/95 он выиграл золото чемпионата вместе с "риверсайдцами".

На Туманном Альбионе Анри выступал за лондонский "Арсенал", вместе с канонирами он дважды выиграл чемпионат Англии. Француз забил за команду Венгера 175 голов в 258 матчах, он является лучшим голеадором "Арсенала".

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV