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Прощай, Кронке? Основатель музыкального сервиса Spotify готовит предложение о покупке Арсенала

Англия
(1 голосов)

Лондон станет сильнее

Прощай, Кронке? Основатель музыкального сервиса Spotify готовит предложение о покупке Арсенала

Krone

Новина українською

Даниэль Эк, основатель интернет-сервиса потокового аудио Spotify, хочет приобрести лондонский "Арсенал".

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По информации Sky Sports и The Telegraph, шведский предприниматель и миллиардер готовится оформить предложение о покупке нынешнему владельцу "канониров" Стэну Кронке. Эк заручился поддержкой легенд клуба – Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Патрика Виейра, экс-исполнители команды могут войти в обновленное руководство "Арсенала".

Как сообщает Forbes, состояние Даниэля оценивается почти в 5 миллиардов евро. В пятницу, 23 апреля, Эк написал в своем Твиттере следующее: "В детстве я болел за "Арсенал", сколько себя помню. Если Кронке захочет продать клуб, то я буду счастлив вступить в борьбу".

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В статье: Арсенал (Лондон) Стэн Кронке Даниэль Эк
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
26.04.2021 в 12:45
На Стэтхэма похож ))
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