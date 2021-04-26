Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прощай, Кронке? Основатель музыкального сервиса Spotify готовит предложение о покупке Арсенала
Лондон станет сильнее
Krone
Даниэль Эк, основатель интернет-сервиса потокового аудио Spotify, хочет приобрести лондонский "Арсенал".
По информации Sky Sports и The Telegraph, шведский предприниматель и миллиардер готовится оформить предложение о покупке нынешнему владельцу "канониров" Стэну Кронке. Эк заручился поддержкой легенд клуба – Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Патрика Виейра, экс-исполнители команды могут войти в обновленное руководство "Арсенала".
Как сообщает Forbes, состояние Даниэля оценивается почти в 5 миллиардов евро. В пятницу, 23 апреля, Эк написал в своем Твиттере следующее: "В детстве я болел за "Арсенал", сколько себя помню. Если Кронке захочет продать клуб, то я буду счастлив вступить в борьбу".
As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021
Популярное сейчас
- Шаран: Президент Александрии поддержал нас премиальными за победу над Шахтером
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться
- При активном участии Зинченко. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО