Прощай, Кронке? Основатель музыкального сервиса Spotify готовит предложение о покупке Арсенала

Даниэль Эк, основатель интернет-сервиса потокового аудио Spotify, хочет приобрести лондонский "Арсенал".

По информации Sky Sports и The Telegraph, шведский предприниматель и миллиардер готовится оформить предложение о покупке нынешнему владельцу "канониров" Стэну Кронке. Эк заручился поддержкой легенд клуба – Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Патрика Виейра, экс-исполнители команды могут войти в обновленное руководство "Арсенала".

Как сообщает Forbes, состояние Даниэля оценивается почти в 5 миллиардов евро. В пятницу, 23 апреля, Эк написал в своем Твиттере следующее: "В детстве я болел за "Арсенал", сколько себя помню. Если Кронке захочет продать клуб, то я буду счастлив вступить в борьбу".

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.