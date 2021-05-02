Сумаре - основная цель Лестера

"Лестер" ведет переговоры о переходе опорного полузащитника французского "Лилля" Бубакари Сумаре. Команда нуждается в усилении центра поля.

Отмечается, что 22-летний француз - главный приоритет "лисов" для на улучшение средней линии.

Воспитанник "ПСЖ" перешел в состав "догов" летом 2017 года, и провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав два ассиста.