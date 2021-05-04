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Фанаты Манчестер Сити устроили перформанс с файерами у Этихада

Англия
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Фанаты Манчестер Сити устроили перформанс с файерами у Этихада

Фото: James Walsh у Твіттері

Новина українською

Перед поединком полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" болельщики английского "Манчестер Сити" устроили празднование исторического противостояния - первого на этом этапе для главной команды.

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Они собрались возле стадиона (вход болельщикам на "Этихад" из-за ковид-пандемии пока запрещен), пели и жгли файеры.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити
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