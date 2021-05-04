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Фанаты Манчестер Сити устроили перформанс с файерами у Этихада
Фото: James Walsh у Твіттері
Перед поединком полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" болельщики английского "Манчестер Сити" устроили празднование исторического противостояния - первого на этом этапе для главной команды.
Они собрались возле стадиона (вход болельщикам на "Этихад" из-за ковид-пандемии пока запрещен), пели и жгли файеры.
The Etihad is buzzing, we ain't demonstrating, we celebrating. Manchester City ????????#MCIPSG pic.twitter.com/Sa0PT4X3cm— 2wice Kenyan (@2wiceWise) May 4, 2021
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