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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция перенесенного центрального матча 34-го тура АПЛ

Англия
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция перенесенного центрального матча 34-го тура АПЛ

Visionhaus

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 34-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

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Матч должен был состояться 2 мая, однако фанаты "красных дьяволов" своим протестом против Глейзеров сделали все, чтобы встреча не состоялась. Тем не менее, с утяжелением графика, но мы увидим битву манкунианцев и мерсисайдцев. Наберет ли очки "Ливерпуль", чтобы зацепиться за путевку в еврокубки? Какую тактику выберет Сульшер? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 мая – в 22:10 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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