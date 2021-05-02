Англия
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Кина не будет. МЮ – Ливерпуль: почему мы не дождались яркого футбола в воскресный майский вечер?
Протест болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Битва легендарных команд в рамках Английской Премьер-лиги... Не состоялась. Здесь планировалась аудио трансляция поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", однако 2 мая матч грандов сыгран не был. Почему? Разобрались журналисты сайта UA-Футбол Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк в рамках небольшого экстренного подкаста.
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
02.05.2021 в 20:00
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metall5291 (Kharkiv)
02.05.2021 в 20:30
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