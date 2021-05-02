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Кина не будет. МЮ – Ливерпуль: почему мы не дождались яркого футбола в воскресный майский вечер?

Англия
(1 голосов)

Протест болельщиков

Кина не будет. МЮ – Ливерпуль: почему мы не дождались яркого футбола в воскресный майский вечер?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Битва легендарных команд в рамках Английской Премьер-лиги... Не состоялась. Здесь планировалась аудио трансляция поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", однако 2 мая матч грандов сыгран не был. Почему? Разобрались журналисты сайта UA-Футбол Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк в рамках небольшого экстренного подкаста.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим Джоэл Глейзер
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
02.05.2021 в 20:00
Сумно, що матчу не відбудеться, проте добре, що фанати МС показали: не все покупається за гроші.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
02.05.2021 в 20:30
МЮ а не МС
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0
0


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