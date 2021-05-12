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АПЛ. Саутгемптон обыграл Кристал Пэлас
Волевая победа святых
Фото: Premier League/Автор - невідомий
“Кристал Пэлас” уже набрал больше 40 очков. Теперь вожделенной отметки достиг и “Саутгемптон”. Хотя борьба за выживание закончилась вчера вылетом “Фулхэма”, набрать 40 пунктов все равно приятно.
В 2021 году “Саутгемптон” по количеству набранных очков был худшей командой чемпионата, победы случались нечасто. Но сегодня у команды Хазенхюттля получалось почти все. Пропустив гол на второй минуте после удачных действий Бентеке, хозяева не сдались и еще до перерыва отыграли один мяч (Ингз). Затем Форстер выручил “Сотон”, потащив удар с пенальти Миливоевича.
После перерыва забивали только хозяева. На 48-й минуте Адамс умудрился с нулевого угла протолкнуть мяч в ворота после углового, а затем Ингз оформил дубль, воспользовавшись пасом того же Адамс.
3:1 – “Саутгемптон” поднялся на четырнадцатое место.
Английская Премьер-лига, 32-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Кристал Пэлас” 3:1
Голы: Ингз 19, Адамс 48, Ингз 75 – Бентеке 2
На 41-й минуте Миливоевич не реализовал пенальти (вратарь)
“Саутгемптон”: Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек (Салису 46), Вестергор, Стивенс – Минамино, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд – Адамс, Ингз (Обафеми 76)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Данн, Куяте, Уорд – Ридевалд, Миливоевич (Шлупп 65), Эзе – Заа, Бентеке (Матета 78), Айю (Батшуайи 71)
Предупреждения: Беднарек 44, Вестергор 54 – Айю 45+1, Куяте 77, Заа 90+2
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