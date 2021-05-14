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Сульшер: Манчестер Юнайтед позволил Ливерпулю соскочить с крючка
Вряд ли это комплимент сопернику
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение "красных дьяволов" в матче 34-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:4). Цитирует норвежца BBC.
"Когда вы играете против хороших команд и хороших футболистов, нельзя пропускать такие простые мячи, особенно на таких отрезках, как в нашем случае. Мы хорошо начали поединок, но не продолжили в том же духе. До перерыва нужно было приложить больше усилий. Как раз в конце первого тайма мы пропустили со стандарта – это разочаровывает".
"Когда второй тайм начинается с гола в первые 70-80 секунд, то дальше в любом случае будет сложно. Мы позволили оппоненту соскочить с нашего крючка. Тем не менее, это часть обучения для этой команды. Мы должны были воспользоваться не самым лучшим выступлением "Ливерпуля". Мы хотим побеждать в каждом матче и готовы биться друг за друга, но сегодня у нас было слишком много нехарактерных ошибок. Безусловно, нам не хватало Харри Магуайра".
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