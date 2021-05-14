Гари Невилл: Отсутствие Гарри Магуайра в матче с Ливерпулем было очевидным для всех

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил уверенность в том, что главной причиной поражения "красных дьяволов" в матче Премьер-лиги с "Ливерпулем" (2:4) стало отсутствие защитника Гарри Магуайра.

"Когда я играл за „Манчестер Юнайтед“, у нас были личности вроде Роя Кина. Когда такой человек не играет, это сказывается на всей команде. Нехватка Гарри Магуайра в защите была очевидна для всех. Люди спрашивают, насколько он хорош. Но это видно, когда его на поле нет.

У "МЮ" в этом матче была безумная игра в обороне. Это настоящая проблема. Я знаю, что Бруну Фернандеш великолепен в "Манчестер Юнайтед", но именно по Магуайру видно, насколько важна глубина состава. Он пытался завести команду с трибун, но это было сложно", — приводит слова Невилла Daily Star.