Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Невилл: Отсутствие Гарри Магуайра в матче с Ливерпулем было очевидным для всех
Экс-защитник высказался о поражении МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил уверенность в том, что главной причиной поражения "красных дьяволов" в матче Премьер-лиги с "Ливерпулем" (2:4) стало отсутствие защитника Гарри Магуайра.
"Когда я играл за „Манчестер Юнайтед“, у нас были личности вроде Роя Кина. Когда такой человек не играет, это сказывается на всей команде. Нехватка Гарри Магуайра в защите была очевидна для всех. Люди спрашивают, насколько он хорош. Но это видно, когда его на поле нет.
У "МЮ" в этом матче была безумная игра в обороне. Это настоящая проблема. Я знаю, что Бруну Фернандеш великолепен в "Манчестер Юнайтед", но именно по Магуайру видно, насколько важна глубина состава. Он пытался завести команду с трибун, но это было сложно", — приводит слова Невилла Daily Star.
Популярное сейчас
- Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу
- Не Австрия. Стало известно, где Динамо проведет летние сборы
- Александрия остается без Шарана, Мариуполь продлил контракт с Маркевичем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО