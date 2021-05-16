  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Варди стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Варди стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах

Англия
(1 голосов)

Вряд ли кто-то побьет это достижение

Варди стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем финальном матче Кубка Англии "Лестер" победил "Челси" со счетом 1:0.

Для нападающего "лис" Варди этот матч был еще более особенным. Джейми стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах турнира.

Ранее он выступал за нижелиговые "Флитвуд", "Галифакс", "Стоксбридж". Свой первый гол в Кубке Англии Варди забил еще в 2007-м году в квалификационном раунде.

Для Джейми этот трофей стал вторым в карьере. В 2016-м году нападающий из "Лестером" завоевал чемпионство Англии.

В текущем сезоне на счету Варди 15 голов и девять ассистов в 40 матчах во всех турнирах. В нынешнем Кубке Англии он результативными действиями не отличался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Джейми Варди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Squawka

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...