Варди стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах

Во вчерашнем финальном матче Кубка Англии "Лестер" победил "Челси" со счетом 1:0.

Для нападающего "лис" Варди этот матч был еще более особенным. Джейми стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах турнира.

Ранее он выступал за нижелиговые "Флитвуд", "Галифакс", "Стоксбридж". Свой первый гол в Кубке Англии Варди забил еще в 2007-м году в квалификационном раунде.

Для Джейми этот трофей стал вторым в карьере. В 2016-м году нападающий из "Лестером" завоевал чемпионство Англии.

В текущем сезоне на счету Варди 15 голов и девять ассистов в 40 матчах во всех турнирах. В нынешнем Кубке Англии он результативными действиями не отличался.