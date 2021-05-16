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Варди стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах
Вряд ли кто-то побьет это достижение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем финальном матче Кубка Англии "Лестер" победил "Челси" со счетом 1:0.
Для нападающего "лис" Варди этот матч был еще более особенным. Джейми стал первым победителем Кубка Англии, который сыграл во всех 13-ти раундах турнира.
Ранее он выступал за нижелиговые "Флитвуд", "Галифакс", "Стоксбридж". Свой первый гол в Кубке Англии Варди забил еще в 2007-м году в квалификационном раунде.
Для Джейми этот трофей стал вторым в карьере. В 2016-м году нападающий из "Лестером" завоевал чемпионство Англии.
В текущем сезоне на счету Варди 15 голов и девять ассистов в 40 матчах во всех турнирах. В нынешнем Кубке Англии он результативными действиями не отличался.
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