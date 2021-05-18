АПЛ. Ман Юнайтед - Фулхэм 1:1. Впервые за 14 месяцев манкунианцы огорчили болельщиков на Олд Траффорд

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Ли Мейсон

Впервые за 14 месяцев "Манчестер Юнайтед" дома при болельщиках потерял очки. Дело в том, что подопечные Сульшера эти 14 месяцев играли на "Олд Траффорд" без фанатов. Также к негативу можно добавить то, что в этом сезоне "манкунианцы" потеряли 10 очков из выигрышных позиций дома – худший личный результат команды с момента создания Премьер-Лиги.

Обе команды вышли на поле немного изумленными от такого количества болельщиков. Иначе нельзя объяснить почему так часто игроки ошибались при передачах на стартовых минутах. "Манчестер Юнайтед" больше контролировал игру, но без акцента у ворот соперника. А его подопечным Сульшера и не требовалось: хозяева открыли счет в матче дальним ударом. Де Хеа отдал передачу низом на Фернандеша, португалец лишь провел ногой мяч, не коснувшись его, на Кавани, а уругваец метров с 35-ти элегантно перебросил Ареоля.

Красивый гол, но с несколькими вопросами. Во время передачи де Хеа на Эдинсона нападающий находился в офсайде. Однако мяч прошел транзитом через Бруно, который участвовал в эпизоде, но все-таки не коснулся круглого снаряда. Но когда мяч был в моментном владении Фернандеша, то Кавани уже был в разрешенной зоне. По новым правилам - гол чистый. Да еще и с ассистом от Де Хеа. Испанец стал четвертым голкипером в истории "Манчестер Юнайтед", который записал в свой актив результативную передачу в АПЛ после Шмайхеля, ван дер Сара и Ховарда.

Под занавес первого тайма был очень опасный момент в Карвалью. 18-летний футболист получил шикарную разрезную передачу он партнера и вышел один на один с голкипером, однако не сумел переиграть де Хеа.

В начале второго тайма хозяева продолжали преобладать во владении мячом и созидании атак. Сначала удару Фернандеша со штрафного не хватило нескольких сантиметров до девятки, а затем Гринвуд не использовал выход один на один.

Гости сразу наказали за нереализацию. Шоу выскочил на игрока, оставив свободным левый фланг защиты "МЮ". Бобби Род оттуда выполнил передачу прямо на одинокого Джо Брайана, который перевел мяч в сетку ворот. До конца матча обе команды успокоились и вообще не создавали опасности. "Фулхэм" сохранял ничью, а "Манчестер Юнайтед" уже не хотел окончательно опозориться перед болельщиками.

Мало кто будет наказывать "манкунианцев" за этот результат. Сезон в Англии для них практически завершен. Единственный нерешенный вопрос - это цвет медалей. А вот для "Фулхэма" это ничья станет одним очком чести перед возвращением в Чемпионшипа.

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:1

Гол: Кавани 15 - Брайан 76

"Манчестер Юнайтед": Ван Биссака, Линделёф, Туанзебе, Шоу - Мактомини (Рашфорд 62), Фред - Гринвуд (Диалло 83), Фернандеш, Погба – Кавани (ван де Бек 88)

"Фулхэм": Ареола - Рим, Адарабиойо, Брайан - Карвалью (Лофтус-Чик 63), Г. Рид (Андерсен 32), Лемин, Б. Рид – Лукман (Тете 89), Ангисса - Кавалейру

Предупреждения: Фернандеш 18, Шоу 89 - Лемина 51, Лукман 87, Ареоля 90+3