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АПЛ. Лидс гарантировал себе десятое место после победы над Саутгемптоном

Англия
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16-й гол в чемпионате забил Патрик Бэмфорд

АПЛ. Лидс гарантировал себе десятое место после победы над Саутгемптоном

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Саутгемптон” и “Лидс” победили в двух последних турах, и “святые” хотели продлить победную серию в последнем домашнем матче перед своими болельщиками. Но победил “Лидс”.

Обе команды играли открыто, интересно, у “Сотона” была перекладина, “Лидс” тоже создавал свои моменты, и в итоге выиграть удалось команде Марсело Бьелсы. Первый гол забил форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд. Он открылся на точный пас “черпачком” от Родриго и с острого угла умудрился одним движением прокинуть мяч между ног Маккарти. Классный мяч.

Для Бэмфорда этот гол 16-м в нынешнем сезоне. Форвард “Лидса” мечтает о вызове в национальную сборную Англии, но конкуренция в атаке у “трех львов” просто сумасшедшая. Как бы там не было, Саутгейт объявит свой список 25 мая.

Второй мяч, уже в конце игры, провел Тайлер Робертс. 2:0 – для “Лидса” эта победа стала 17-й в чемпионате. Команда Марсело Бьелсы точно не опустится ниже десятого места, и может занять позицию и выше в случае неудач конкурентов.

Английская Премьер-лига, 37-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Лидс” 0:2

Голы: Бэмфорд 73, Робертс 90+5

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Вестергор, Салису – Уолкотт (Диалло 78), Уорд-Проуз, Армстронг, Дженепо – Адамс (Ингз 46), Телла (Редмонд 70)

“Лидс”: Касилья – Купер, Льоренте (Берарди 46), Эйлинг – Алиоски, Филлипс (Стрейк 46), Даллас – Харрисон, Родриго (Робертс 78), Рафинья – Бэмфорд

Предупреждения: Филлипс 35, Даллас 56, Стрейк 65

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В статье: "Саутгемптон" Лидс Юнайтед Патрик Бэмфорд
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