С блекло-розовыми вставками: Ливерпуль презентовал домашнюю форму на сезон-2021/22

"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на следующий сезон. Комплект на кампанию-2021/22 презентовали защитник Вирджил Ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане, полузащитник Фабиньо и вратарь Алиссон.

Техническим спонсором "красных" остается американский производитель спортивной одежды Nike. Ранее клуб 7 лет сотрудничал с New Balance.

Футболка выполнена в традиционном для "Ливерпуля" красном цвете, на этот раз с блекло-розовыми воротником и полосами на рукавах. Также на майках появились диагональные полосы такого же цвета.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, "Ливерпуль" сыграет с "Кристал Пэлас".