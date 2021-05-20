Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С блекло-розовыми вставками: Ливерпуль презентовал домашнюю форму на сезон-2021/22
Интересные джерси
Liverpool
"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на следующий сезон. Комплект на кампанию-2021/22 презентовали защитник Вирджил Ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане, полузащитник Фабиньо и вратарь Алиссон.
Техническим спонсором "красных" остается американский производитель спортивной одежды Nike. Ранее клуб 7 лет сотрудничал с New Balance.
Футболка выполнена в традиционном для "Ливерпуля" красном цвете, на этот раз с блекло-розовыми воротником и полосами на рукавах. Также на майках появились диагональные полосы такого же цвета.
It's time! ????— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021
???? Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit ???? pic.twitter.com/tNMSXmQ82q
Напомним, в воскресенье, 23 мая, "Ливерпуль" сыграет с "Кристал Пэлас".
Популярное сейчас
- Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом
- Гол Малиновского в финале, Ребров покидает Ференцварош, Ливер снова в топ-4. Главные новости за 19 мая
- Сезон 2020/21 АПЛ установил уникальное достижение в истории соревнований
- ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО