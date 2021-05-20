  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Бёрнли Эшли Барнс был арестован за вождение в нетрезвом виде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Бёрнли Эшли Барнс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Англия
(1 голосов)

Теперь форварда ждёт дальнейшее судебное разбирательство

Форвард Бёрнли Эшли Барнс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Новина українською

Нападающий "Бёрнли" Эшли Барнс в начале мая был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Sky Sports.

Теперь 31-летнего форварда ждёт дальнейшее судебное разбирательство. Клуб заявил, что нападающий будет подвергнут дополнительным внутренним дисциплинарным мерам. Решение о них будет принято позднее.

"Бёрнли" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе "Тёрф Мур" принимал "Ливерпуль". Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0. "Ливерпуль" в 37 матчах набрал 66 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бернли Эшли Барнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dazo65
20.05.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Toni (Львiв)
20.05.2021 в 15:42
новини українською робляться через google translate
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
20.05.2021 в 16:57
Иногда наоборот - гуглом переводят с украинского на русский
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...