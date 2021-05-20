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Форвард Бёрнли Эшли Барнс был арестован за вождение в нетрезвом виде
Теперь форварда ждёт дальнейшее судебное разбирательство
Нападающий "Бёрнли" Эшли Барнс в начале мая был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Sky Sports.
Теперь 31-летнего форварда ждёт дальнейшее судебное разбирательство. Клуб заявил, что нападающий будет подвергнут дополнительным внутренним дисциплинарным мерам. Решение о них будет принято позднее.
"Бёрнли" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе "Тёрф Мур" принимал "Ливерпуль". Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0. "Ливерпуль" в 37 матчах набрал 66 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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