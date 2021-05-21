СМИ: Лэмпард отказал лондонскому клубу – у Фрэнка есть опасения касательно проекта

В последнее время слухи связывают экс-полузащитника "Челси" и сборной Англии, а ныне тренера Фрэнка Лэмпарда с трудоустройством в лондонский "Кристал Пэлас". По информации портала Football Insider, бывший менеджер "Дерби Каунти" и "Челси" отказался от предложения "стекольщиков".

42-летний наставник был призван заменить ветерана английского футбола, 73-летнего Роя Ходжсона. Тем не менее, собственные источники Football Insider информируют о том, что Фрэнк попросил боссов "Кристал Пэлас" вычеркнуть его кандидатуру из шорт-листа.

Лэмпард считает, что первой команде "орлов" необходима перестройка, и сильно опасается, что из-за "перезагрузки" коллектив может не справиться с задачей сохранения прописки в АПЛ. Сообщается, что еще один претендент на Фрэнка – "Вест Бромвич Альбион".