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СМИ: Лэмпард отказал лондонскому клубу – у Фрэнка есть опасения касательно проекта

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Галя балувана?

СМИ: Лэмпард отказал лондонскому клубу – у Фрэнка есть опасения касательно проекта

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последнее время слухи связывают экс-полузащитника "Челси" и сборной Англии, а ныне тренера Фрэнка Лэмпарда с трудоустройством в лондонский "Кристал Пэлас". По информации портала Football Insider, бывший менеджер "Дерби Каунти" и "Челси" отказался от предложения "стекольщиков".

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42-летний наставник был призван заменить ветерана английского футбола, 73-летнего Роя Ходжсона. Тем не менее, собственные источники Football Insider информируют о том, что Фрэнк попросил боссов "Кристал Пэлас" вычеркнуть его кандидатуру из шорт-листа.

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Лэмпард считает, что первой команде "орлов" необходима перестройка, и сильно опасается, что из-за "перезагрузки" коллектив может не справиться с задачей сохранения прописки в АПЛ. Сообщается, что еще один претендент на Фрэнка – "Вест Бромвич Альбион".

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Фрэнк Лампард
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Источник:
Football Insider

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