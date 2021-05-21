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ESPN: Челси хочет приобрести Кейна – пенсионеры готовы включить в сделку Кепу или Абрахама

Англия
(1 голосов)

Согласятся ли в "Тоттенхэме"?

ESPN: Челси хочет приобрести Кейна – пенсионеры готовы включить в сделку Кепу или Абрахама

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн может не покидать Лондон и поменять команду в пределах столицы Великобритании. Дело в том, что "Челси" заинтересован в трансфере 27-летнего нападающего.

Как сообщает ESPN, боссы "синих" хотят включить в сделку Кепу Аррисабалагу или Тэмми Абрахама. В "Челси" полностью осознают, что Дэниэл Леви может не вести переговоры с "соседями", так как президент "шпор" вряд ли захочет усиливать конкурента по АПЛ. Десять лет назад он лично заблокировал переход Модрича в "Челси".

Ранее мы сообщали, что в переходе Кейна заинтересованы гранды из Манчестера – "Юнайтед" и "Сити".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Даниэль Леви Харри Кейн Гарри Кейн Тэмми Абрахам Даниел Леви Кепа Аррисабалага
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Limpus (Александрия)
21.05.2021 в 15:42
Кепу чи Абрахам - это один человек или два разных подскажите? ))) не понимаю)
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