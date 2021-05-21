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Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году

Англия
(1 голосов)

На следующий сезон приедет в Мадрид

Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году

AS

Новина українською

Крайний нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, выступающий на правах арендного соглашения за лондонский "Тоттенхэм", уже рассматривает возможность завершения карьеры.

Валлийский исполнитель желает вернуться в столицу Испании, провести сезон в Мадриде по контракту и повесить бутсы на гвоздь – об этом сообщает издание AS. На данный момент Бэйл сосредоточен на подготовке к Евро-2020.

Редакция AS считает, что нападающий не хочет оставаться в "Тоттенхэме", ведь на Туманном Альбионе ему пришлось изменить цикл своей подготовки и быть готовым играть по три матча в неделю. Из-за этого валлиец получил несколько рецидивов старых травм.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
21.05.2021 в 15:22
Он же её завершил после финала Лч в Киеве или имеется ввиду про карьеру гольфиста?
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