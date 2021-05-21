Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году

Крайний нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, выступающий на правах арендного соглашения за лондонский "Тоттенхэм", уже рассматривает возможность завершения карьеры.

Валлийский исполнитель желает вернуться в столицу Испании, провести сезон в Мадриде по контракту и повесить бутсы на гвоздь – об этом сообщает издание AS. На данный момент Бэйл сосредоточен на подготовке к Евро-2020.

Редакция AS считает, что нападающий не хочет оставаться в "Тоттенхэме", ведь на Туманном Альбионе ему пришлось изменить цикл своей подготовки и быть готовым играть по три матча в неделю. Из-за этого валлиец получил несколько рецидивов старых травм.