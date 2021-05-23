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Тухель после поражения от Астон Виллы: Приедем на финал ЛЧ с большой уверенностью

Англия
(1 голосов)

Наставник "пенсионеров" подвел итоги матча с "Виллой"

Тухель после поражения от Астон Виллы: Приедем на финал ЛЧ с большой уверенностью

Фото: twitter.com/chelseafc

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Астон Виллы" в матче последнего тура АПЛ. По итогам кампании "пенсионеры" заняли 4-е место и сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов.

"Мы несем ответственность за сегодняшнее поражение, у нас было достаточно моментов. Качество нашей игры было таким, что мы спокойно могли выигрывать. Но мы не забили, пропустили два простых мяча и проиграли. Сегодня нам повезло.

Мы мало били по воротам, не хватало хорошего последнего паса. Последние полчаса мы провели сильно, у нас было два стопроцентных момента. Мы боролись, испробовали все, но забыли забить.

Поражение никогда не дает положительных эмоций, но сегодня я удовлетворен. Мы достигли цели, поздравляю всех. У нас молодая команда, игроки ведут борьбу за первые трофеи в карьере. Мы приедем на финал Лиги чемпионов в Порту с большой уверенностью в себе" – сказал Тухель.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.05.2021 в 20:59
З якою впевненістю, вас сьогодні за вуха витяг Тотенхем. Фінал ЛЧ можна виграти хіба що нахаляву, якщо МС щось начудить і сам його подарує.
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