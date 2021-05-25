  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае

Англия
(1 голосов)

В список попали два игрока Ливерпуля

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае

Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий

Новина українською

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Претенденты на звание лучшего игрока месяца:

Гарет Бэйл ("Тоттенхэм Хотспур"), Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Николя Пепе ("Арсенал"), Аарон Ремсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Родриго Морено ("Лидс Юнайтед"), Джозеф Уиллок ("Ньюкасл Юнайтед")

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...