Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Претенденты на звание лучшего игрока месяца:

Гарет Бэйл ("Тоттенхэм Хотспур"), Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Николя Пепе ("Арсенал"), Аарон Ремсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Родриго Морено ("Лидс Юнайтед"), Джозеф Уиллок ("Ньюкасл Юнайтед")

