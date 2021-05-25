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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае
В список попали два игрока Ливерпуля
Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
Претенденты на звание лучшего игрока месяца:
Гарет Бэйл ("Тоттенхэм Хотспур"), Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Николя Пепе ("Арсенал"), Аарон Ремсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Родриго Морено ("Лидс Юнайтед"), Джозеф Уиллок ("Ньюкасл Юнайтед")
8️⃣ star performers in May, but who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?— Premier League (@premierleague) May 25, 2021
???? Bale
???? Alisson
???? Benteke
???? Mane
???? Pepe
???? Ramsdale
???? Rodrigo
???? Willock
???? https://t.co/BDaZV8pAIJ | #PLAwards pic.twitter.com/4fU7dsR4m6
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