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Фердинанд: Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно
По мнению экс-игрока МЮ требовать титулы от наставника красных нужно в следующем году
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о работе главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера после поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы (1:1, по пенальти — 10:11).
"Я думаю, что даже с таким результатом Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно и продолжить работу с командой в следующем сезоне.
Мне кажется, что от "Манчестер Юнайтеда" нужно требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах", – приводит слова Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.
Для "Вильярреала" этот трофей стал первым в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.
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