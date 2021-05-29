Парашютом в касание с 40-ка метров. Гол Кавани признан лучшим в АПЛ в мае

В 37-м туре чемпионата Англии на "Олд Траффорд" состоялось сразу две знаменательные события. Первая - возвращение болельщиков, вторая - изящный и красивый гол Эдинсона Кавани против "Фулхэма".

Уругваец, не принимая мяч, в одно касание отправил его над голкипером лондонцев Ареоля. Интересно, что ассист в свой актив записал вратарь "манкунианцев" Давид де Хеа.

Момент с голом сразу в начале видеообзора.

Этого гола могло бы и не быть. Арбитры несколько минут проверяли взятия ворот с помощью VAR на предмет положения "вне игры", однако в конце концов приняли правильное решение. Бруно Фернандеш тоже участвовал в эпизоде, хоть и не коснулся мяча, а следовательно по его движениях можно фиксировать правомерность действий Кавани.

Этот гол стал 10-м для Эдинсона в уже завершенном сезоне АПЛ. Напомним, что он присоединился к "манкунианцам" в октябре прошлого года.