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Парашютом в касание с 40-ка метров. Гол Кавани признан лучшим в АПЛ в мае
Красота, да еще и при болельщиках!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 37-м туре чемпионата Англии на "Олд Траффорд" состоялось сразу две знаменательные события. Первая - возвращение болельщиков, вторая - изящный и красивый гол Эдинсона Кавани против "Фулхэма".
Уругваец, не принимая мяч, в одно касание отправил его над голкипером лондонцев Ареоля. Интересно, что ассист в свой актив записал вратарь "манкунианцев" Давид де Хеа.
Момент с голом сразу в начале видеообзора.
Этого гола могло бы и не быть. Арбитры несколько минут проверяли взятия ворот с помощью VAR на предмет положения "вне игры", однако в конце концов приняли правильное решение. Бруно Фернандеш тоже участвовал в эпизоде, хоть и не коснулся мяча, а следовательно по его движениях можно фиксировать правомерность действий Кавани.
Этот гол стал 10-м для Эдинсона в уже завершенном сезоне АПЛ. Напомним, что он присоединился к "манкунианцам" в октябре прошлого года.
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