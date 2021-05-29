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Парашютом в касание с 40-ка метров. Гол Кавани признан лучшим в АПЛ в мае

Англия
(1 голосов)

Красота, да еще и при болельщиках!

Парашютом в касание с 40-ка метров. Гол Кавани признан лучшим в АПЛ в мае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 37-м туре чемпионата Англии на "Олд Траффорд" состоялось сразу две знаменательные события. Первая - возвращение болельщиков, вторая - изящный и красивый гол Эдинсона Кавани против "Фулхэма".

Уругваец, не принимая мяч, в одно касание отправил его над голкипером лондонцев Ареоля. Интересно, что ассист в свой актив записал вратарь "манкунианцев" Давид де Хеа.

Момент с голом сразу в начале видеообзора.

Этого гола могло бы и не быть. Арбитры несколько минут проверяли взятия ворот с помощью VAR на предмет положения "вне игры", однако в конце концов приняли правильное решение. Бруно Фернандеш тоже участвовал в эпизоде, хоть и не коснулся мяча, а следовательно по его движениях можно фиксировать правомерность действий Кавани.

Этот гол стал 10-м для Эдинсона в уже завершенном сезоне АПЛ. Напомним, что он присоединился к "манкунианцам" в октябре прошлого года.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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Источник:
АПЛ

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
29.05.2021 в 18:01
На Де Хеа не могут записать ассист, т.к. в таком случае у Кавани был бы двухметровый офсайд.
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