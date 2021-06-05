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Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок
Даже с травмой на позитиве
Press Association/Автор невідомий
Вчера игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко
"Молодец, сынок", - написал бельгиец в комментариях к посту.
Этих двух игроков сочетают похожей внешностью как фанаты, так и другие футбольные люди.
Напомним, что де Брюйне пока восстанавливается от травмы, которую получил в финальном матче Лиги Чемпионов против "Челси". Он может даже пропустить первый матч группового этапа Чемпионата Европы против сборной России.
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