Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок

Вчера игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сообщил на своей странице в Instagram , что его жена Влада беременна. Одноклубник Кевин де Брюйне с радостью принял эту новость:

"Молодец, сынок", - написал бельгиец в комментариях к посту.

Этих двух игроков сочетают похожей внешностью как фанаты, так и другие футбольные люди.

Напомним, что де Брюйне пока восстанавливается от травмы, которую получил в финальном матче Лиги Чемпионов против "Челси". Он может даже пропустить первый матч группового этапа Чемпионата Европы против сборной России.