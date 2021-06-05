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Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок

Англия
(2 голосов)

Даже с травмой на позитиве

Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок

Press Association/Автор невідомий

Новина українською

Вчера игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сообщил на своей странице в Instagram, что его жена Влада беременна. Одноклубник Кевин де Брюйне с радостью принял эту новость:

"Молодец, сынок", - написал бельгиец в комментариях к посту.

Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок - изображение 1

Этих двух игроков сочетают похожей внешностью как фанаты, так и другие футбольные люди.

Напомним, что де Брюйне пока восстанавливается от травмы, которую получил в финальном матче Лиги Чемпионов против "Челси". Он может даже пропустить первый матч группового этапа Чемпионата Европы против сборной России.

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В статье: Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.06.2021 в 10:42
Сделал дедушкой так рано :)
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2.dc (Николаев)
05.06.2021 в 10:36
Молодцы, главное все на позитиве, это здорово... Зина - молоток, а Кевину найнайскорейшего встать в строй ... )))
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Tasha (Киев)
05.06.2021 в 10:09
Юмористи
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