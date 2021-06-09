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Клубы АПЛ, которые вступили в Суперлигу, будут оштрафованы на 4 миллиона евро

Англия
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Командам удалось избежать серьезных наказаний

Клубы АПЛ, которые вступили в Суперлигу, будут оштрафованы на 4 миллиона евро

The Super League Site

Новина українською

Клубы английской Премьер-лиги, вступившие в Европейскую Суперлигу, будут оштрафованы на € 4 млн, пишет Sky Sports.

По информации источника, для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в английской Премьер-лиге, а также оштрафовать на € 23 млн.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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В статье: АПЛ Суперлига
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