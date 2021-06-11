  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Болельщики выбрали Мохаммеда Салаха лучшим игроком Английской премьер-лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики выбрали Мохаммеда Салаха лучшим игроком Английской премьер-лиги

Англия
(1 голосов)

Это уже третий лучший - еще есть по версии футболистов и журналистов

Болельщики выбрали Мохаммеда Салаха лучшим игроком Английской премьер-лиги

Фото: Твіттер

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ сезона 2020/21 по версии болельщиков.

Голосование провела Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA).

В прошлом сезоне 28-летний египтянин провел в Английской премьер-лиге 37 матчей, забил 22 мяча и выполнил 5 голевых передач.

Читайте такжеСалах не вошёл в список номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA

Лучшим игроком сезона по версии футболистов был признан хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а его одноклубник Рубен Диаш стал лучшим по версии журналистов и самой АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...