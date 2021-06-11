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Болельщики выбрали Мохаммеда Салаха лучшим игроком Английской премьер-лиги
Это уже третий лучший - еще есть по версии футболистов и журналистов
Фото: Твіттер
Правый вингер "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ сезона 2020/21 по версии болельщиков.
Голосование провела Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA).
В прошлом сезоне 28-летний египтянин провел в Английской премьер-лиге 37 матчей, забил 22 мяча и выполнил 5 голевых передач.
Лучшим игроком сезона по версии футболистов был признан хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а его одноклубник Рубен Диаш стал лучшим по версии журналистов и самой АПЛ.
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