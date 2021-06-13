  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгейт о победе над Хорватией: Подарили Англии по-настоящему приятный вечер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгейт о победе над Хорватией: Подарили Англии по-настоящему приятный вечер

Англия
(1 голосов)

Наставник "трех львов" подвел итоги победы над хорватами

Саутгейт о победе над Хорватией: Подарили Англии по-настоящему приятный вечер

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал минимальную победу над Хорватией в матче 1-го тура группы D на Евро-2020.

"Здорово, что удалось подарить нашим фанатам, нашей стране по-настоящему приятный вечер. Игроки здорово проявили себя в этой важной игре. С самого начала, несмотря на сильную жару, они играли хорошо и взяли инициативу в свои руки.

Были отрезки, когда темп падал из-за жары, но в основном мы контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты. Сами же мы действовали опасно. Важнее всего было оказывать давление на полузащиту соперника – нам это удалось. Это ограничило их креатив, а с забросами защитники справлялись успешно.

Все, кто вышел на поле, сыграли здорово, и командная игра этому поспособствовала", – рассказал Саутгейт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Хорватия Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...