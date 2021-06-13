Саутгейт о победе над Хорватией: Подарили Англии по-настоящему приятный вечер

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал минимальную победу над Хорватией в матче 1-го тура группы D на Евро-2020.

"Здорово, что удалось подарить нашим фанатам, нашей стране по-настоящему приятный вечер. Игроки здорово проявили себя в этой важной игре. С самого начала, несмотря на сильную жару, они играли хорошо и взяли инициативу в свои руки.

Были отрезки, когда темп падал из-за жары, но в основном мы контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты. Сами же мы действовали опасно. Важнее всего было оказывать давление на полузащиту соперника – нам это удалось. Это ограничило их креатив, а с забросами защитники справлялись успешно.

Все, кто вышел на поле, сыграли здорово, и командная игра этому поспособствовала", – рассказал Саутгейт.