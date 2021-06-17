Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Бенитес близок к измене Ливерпулю
С Эвертоном. Луческу-2?
Фото: Visual China Group via Getty Images
Испанец Рафа Бенитес - главный кандидат на пост нового главного тренера английского "Эвертона".
Как информирует The Athletic, 61-летний тренер оказался в очереди наставников на вакантную должность.
Он провел успешные переговоры с владельцем клуба Фархадом Мошири. После этого разговора Фархад стал отдавать предпочтение Рафаэлю Бенитесу.
Напомним, что до сих пор "Эвертон" тренировал итальянец Карло Анчелотти. Но он перешел в мадридский Реал.
Рафаэль Бенитес в 2004-2010 годах возглавлял заклятого соперника Эвертона - Ливерпуль. Оба клуба из одного и того же города.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Металл побеждает в суперфинале Второй лиги
- Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Первые последствия Евро. Игрок сборной Англии заинтересовал мадридский Реал
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО