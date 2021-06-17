Рафаэль Бенитес близок к измене Ливерпулю

Испанец Рафа Бенитес - главный кандидат на пост нового главного тренера английского "Эвертона".

Как информирует The Athletic, 61-летний тренер оказался в очереди наставников на вакантную должность.

Он провел успешные переговоры с владельцем клуба Фархадом Мошири. После этого разговора Фархад стал отдавать предпочтение Рафаэлю Бенитесу.

Напомним, что до сих пор "Эвертон" тренировал итальянец Карло Анчелотти. Но он перешел в мадридский Реал.

Рафаэль Бенитес в 2004-2010 годах возглавлял заклятого соперника Эвертона - Ливерпуль. Оба клуба из одного и того же города.