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Манчестер Сити может побить трансферный рекорд АПЛ ради покупки Грилиша

Англия
(1 голосов)

Игрок имеет возможность сменить команду летом

Манчестер Сити может побить трансферный рекорд АПЛ ради покупки Грилиша

Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может сменить команду летом текущего года.

За игроком внимательно следит "Манчестер Сити". Чтобы его приобрести, клуб может побить трансферный рекорд Премьер-лиги. Сейчас рекорд составляет 89 миллионов фунтов - сумма, уплаченная "Манчестер Юнайтед" "старой синьоре" за хавбека Поля Погба.

В прошлом сезоне АПЛ 25-летний Джек Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
20.06.2021 в 19:33
Кейн дороже Грилиша
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Камонплей
20.06.2021 в 19:06
блаблабла, у Сіті Кейн має бути в пріоритеті. А для Гріліша треба продати Стерлінга, Мареза чи ще когось коштовного.
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