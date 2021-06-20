Манчестер Сити может побить трансферный рекорд АПЛ ради покупки Грилиша

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может сменить команду летом текущего года.

За игроком внимательно следит "Манчестер Сити". Чтобы его приобрести, клуб может побить трансферный рекорд Премьер-лиги. Сейчас рекорд составляет 89 миллионов фунтов - сумма, уплаченная "Манчестер Юнайтед" "старой синьоре" за хавбека Поля Погба.

В прошлом сезоне АПЛ 25-летний Джек Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.