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Романо: Между Мбаппе и Ливерпулем ничего нет
Фабрицио опроверг слухи о трансфере Килиана
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о
"Много вопросов о Мбаппе и "Ливерпуле". "Фейковые новости из ниоткуда", – такие комментарии всех вовлеченных сторон. Этим летом между Килианом и "Ливерпулем" ничего нет", – написал Романо в своем твиттере.
Напомним, ранее СМИ активно связывали французского форварда с английским клубом.
Many questions about Mbappé and Liverpool. ‘Fake news coming out of nowhere’, comments from all parties involved. There’s nothing between Kylian and #LFC this summer. ???? #Mbappé https://t.co/bMDTrNHMmV— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021
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