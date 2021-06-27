Романо: Между Мбаппе и Ливерпулем ничего нет

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в "Ливерпуль" этим летом.

"Много вопросов о Мбаппе и "Ливерпуле". "Фейковые новости из ниоткуда", – такие комментарии всех вовлеченных сторон. Этим летом между Килианом и "Ливерпулем" ничего нет", – написал Романо в своем твиттере.