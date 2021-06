Романо: Между Мбаппе и Ливерпулем ничего нет

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в "Ливерпуль" этим летом.

Напомним, ранее СМИ активно связывали французского форварда с английским клубом.

Many questions about Mbappé and Liverpool. ‘Fake news coming out of nowhere’, comments from all parties involved. There’s nothing between Kylian and #LFC this summer. ???? #Mbappé https://t.co/bMDTrNHMmV