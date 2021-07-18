  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити

Англия
(2 голосов)

Однако "шпоры" просят большую сумму

Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн все же решил покинуть клуб летом. Форвард даже уже выбрал себе клуб - им станет "Манчестер Сити". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Англичанин согласовал контракт с "горожанами" до 2026-го года. Наставник "МС" Хосеп Гвардиола хочет обновить острию атаки, и Гарри является основной целью на трансферном рынке.

Теперь клубы договариваются о цене перехода. "Тоттенхэм" хочет выручить за 27-летнего нападающего 160-170 млн евро.

Напомним, что Кейн выступает за лондонский клуб с 2011-го года. Его контракт действителен еще три сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 120 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NicoSchira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
18.07.2021 в 11:55
Кейн такой же мазила с одного метра. Так еще и без дриблинга
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2021 в 11:56
как кр7 ?
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2021 в 11:55
Знову бачу, вася, який має клічку - позорний свист, і, який вважає Кріштіано Роналду ІДІОТОМ, передозував з ліками і новину, де немає кращої команди світу - ФК Барселони, коментує виключно з позиції зневаги до Барселони. Мені здається, я впевнений в цьому, якщо мамка приведе за руку цього неадеквата, наприклад, у салон ІКЕА, то і там він буде коментувати усе, шо баче, виключно з позиції ФК Барселони. І це не дивно. Адже він, з тієї миті, коли кращий гравець світу - ЛЄО МЕССІ отримав Кубок Америки, демонструє крайню ступінь роздратованості та істерики. Отже, не звертайте увагу на васю - позорний свист. Воно не з повна розуму.
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
18.07.2021 в 11:35
ну хз, там уже пол года как слухи, что Барса хочет Гризманна продать и по деньгам вроде около 100, а тут 160. Под схему Сити подписать Гризманна вообще идеально. Но наверное Гвардиоле надоело что всякие там Жезусы и Стерлинги с метра в пустые могут мимо дать и хочется забивного чистого форварда. Но вообще странная новость, бешеные деньги, и стилистически игрок и команда друг другу не совсем подходят
Ответить
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 11:42
насмішив! грізман наче з метра по воротах не маже
Ответить
+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
18.07.2021 в 11:29
Я бы взял Холанда он моложе гораздо
Ответить
+1
0
лМолния (Донецкая обл. )
18.07.2021 в 11:25
правильно давно пора валить из той дыры!
Ответить
+1
-2
mega.rodich777 (Чернигов)
18.07.2021 в 11:24
И дорого и врядли заиграет,хотя игрок хороший но не для Сити
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
18.07.2021 в 11:23
160-170 квадриллионов нафиг
Ответить
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 11:15
щєлчок по носу чмоськи навіть сіті краще заплатить 170 лямів за Кейна, ніж підпише вільним агентом обладатєля бананового кубка
Ответить
+2
-2
avatar
Napoli
18.07.2021 в 11:00
Отсутствие трофеев играет, думаю, огромную роль в его уходе из ТТХ. Поражение в финале Евро стало последней каплей. ТТХ не мало выдоит из шейхов за этот трансфер
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.07.2021 в 10:59
Круто! Сити оооочень хочет выиграть ЛЧ!
Ответить
0
-2
Alex-696 (Немирів)
18.07.2021 в 11:42
Незай хоче і далі)))
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
18.07.2021 в 10:35
надеюсь зина ему на тренировке отомстит
Ответить
0
0
avatar
Степан Срака
18.07.2021 в 10:28
Вирішив пограти за грошові мішки, які нічого не виграють на міжнародній арені...
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.07.2021 в 10:07
Гарна заміна Агуеро... Проте чи продадуть та чи зможе вписатися Кейн в нові "гвардіолівськи" схеми? Ще те питання!
Ответить
+2
-2
can (Торонто, Львов)
18.07.2021 в 10:22
Впишется. Феноменальный игрок. Но вот продадут ли? Скорее увеличат контракт.
Ответить
0
-1
avatar
ukrop68 (Львів)
18.07.2021 в 10:46
На рахунок "феноменальності" я б не сказав.Хороший,не більше.І 160млн за нього це абсурд.
+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 11:25
кейн тупо на вістрі атаки - дерев'яний, тому полюбляє діяти з глибини, але в сіті там пасеться сопля де брюйне. може будуть два цапа бодатися, а може хтось відійде в тінь. ну тут вирішувати буде гвардіолус. але таке засилля зірок думаю має негативно позначитись
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...