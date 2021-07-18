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Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
Однако "шпоры" просят большую сумму
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн все же решил покинуть клуб летом. Форвард даже уже выбрал себе клуб - им станет "Манчестер Сити". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Англичанин согласовал контракт с "горожанами" до 2026-го года. Наставник "МС" Хосеп Гвардиола хочет обновить острию атаки, и Гарри является основной целью на трансферном рынке.
Теперь клубы договариваются о цене перехода. "Тоттенхэм" хочет выручить за 27-летнего нападающего 160-170 млн евро.
Напомним, что Кейн выступает за лондонский клуб с 2011-го года. Его контракт действителен еще три сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 120 млн евро.
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