  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Санчо - это футболист атаки в лучших традициях Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Санчо - это футболист атаки в лучших традициях Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Наставник красных доволен трансфером

Сульшер: Санчо - это футболист атаки в лучших традициях Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

"Джейдон олицетворяет тот тип игрока, который я хотел заполучить в команду. Это футболист атаки в лучших традициях "Манчестер Юнайтед". Он станет частью моего состава на долгие годы, и мы с нетерпением ждём возможность увидеть, как он расцветёт. Его статистика по голам и передачам говорит за себя, к тому же Джейдон добавит нам фантастическую скорость, голевое чутьё и креатив.

"Олд Траффорд" даст Санчо платформу для реализации таланта и выступления на высочайшем уровне. Для своего возраста Джейдон уже достиг многого и проявил мужество, отправившись за границу, чтобы показать себя", — цитирует Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...