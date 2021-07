Очередной молодой талант покидает Челси

Даниель Симо покидает “Челси” свободным агентом и присоединяется к “Саутгемптону”. Подписан контракт на три года.

Фабрицио Романо в своём твиттере поделился фото игрока с футболкой “святых”.

У 19-летнего защитника первого июля истек контракт с “Челси”, за юношеские команды которых он играл с 2018 года.

Многие доморощенные таланты покидают “аристократов” этим летом. Уже ушли или близки к переходу Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис.

Даниель Симо выступал только за молодежные команды “аристократов”, проведя прошлый сезон в “Челси” U23. Он вышел на поле 22 раза, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Dynel Simeu joins Southampton from Chelsea, done deal and confirmed. Here’s the first photo after signing until June 2024. ???? #SaintsFC #CFC pic.twitter.com/OGHauVJmI0