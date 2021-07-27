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Очередной молодой талант покидает Челси
На этот раз переезжать в Саутгемптон
Фото: Chelsea / Автор: неизвестен
Даниель Симо покидает “Челси” свободным агентом и присоединяется к “Саутгемптону”. Подписан контракт на три года.
Фабрицио Романо в своём твиттере поделился фото игрока с футболкой “святых”.
У 19-летнего защитника первого июля истек контракт с “Челси”, за юношеские команды которых он играл с 2018 года.
Многие доморощенные таланты покидают “аристократов” этим летом. Уже ушли или близки к переходу Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис.
Даниель Симо выступал только за молодежные команды “аристократов”, проведя прошлый сезон в “Челси” U23. Он вышел на поле 22 раза, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Dynel Simeu joins Southampton from Chelsea, done deal and confirmed. Here’s the first photo after signing until June 2024. ???? #SaintsFC #CFC pic.twitter.com/OGHauVJmI0— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021
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