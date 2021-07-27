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Очередной молодой талант покидает Челси

Англия
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На этот раз переезжать в Саутгемптон

Очередной молодой талант покидает Челси

Фото: Chelsea / Автор: неизвестен

Новина українською

Даниель Симо покидает “Челси” свободным агентом и присоединяется к “Саутгемптону”. Подписан контракт на три года.

Фабрицио Романо в своём твиттере поделился фото игрока с футболкой “святых”.

У 19-летнего защитника первого июля истек контракт с “Челси”, за юношеские команды которых он играл с 2018 года.

Многие доморощенные таланты покидают “аристократов” этим летом. Уже ушли или близки к переходу Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис.

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Даниель Симо выступал только за молодежные команды “аристократов”, проведя прошлый сезон в “Челси” U23. Он вышел на поле 22 раза, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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