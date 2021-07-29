Официально: Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ

Сайт “Вест Хэма” представил Альфонса Ареоля из “ПСЖ”. Годичная аренда с правом выкупа.

Альфонс Ареоля в очередной уходит из “ПСЖ” в аренду. У игрока ещё 2 года по контракту с “Парижанами”.

Французский голкипер является воспитанником “ПСЖ”, но так и не сумел закрепиться в основе команды на долго, проведя в основе всего один сезон за 10 лет в клубе.

Ареоля успел поиграть в аренде за “Реал”, “Фулхэм”, “Вилярреал”, “Бастию” и “Ланс”.

В прошлом сезоне Ареоля уходил в аренду в “Фулхэм”, провел за него 39 мачтей. В девяти случаях оставлял ворота “сухими”.