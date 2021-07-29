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Официально: Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ

Англия
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Парижане разгружают вратарскую позицию

Официально: Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ

Фото: WestHam / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт “Вест Хэма” представил Альфонса Ареоля из “ПСЖ”. Годичная аренда с правом выкупа.

Альфонс Ареоля в очередной уходит из “ПСЖ” в аренду. У игрока ещё 2 года по контракту с “Парижанами”.

Французский голкипер является воспитанником “ПСЖ”, но так и не сумел закрепиться в основе команды на долго, проведя в основе всего один сезон за 10 лет в клубе.

Ареоля успел поиграть в аренде за “Реал”, “Фулхэм”, “Вилярреал”, “Бастию” и “Ланс”.

В прошлом сезоне Ареоля уходил в аренду в “Фулхэм”, провел за него 39 мачтей. В девяти случаях оставлял ворота “сухими”.

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В статье: Альфонс Ареола ПСЖ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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