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Официально: Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ
Парижане разгружают вратарскую позицию
Фото: WestHam / Автор: неизвестен
Сайт “Вест Хэма” представил Альфонса Ареоля из “ПСЖ”. Годичная аренда с правом выкупа.
Альфонс Ареоля в очередной уходит из “ПСЖ” в аренду. У игрока ещё 2 года по контракту с “Парижанами”.
Французский голкипер является воспитанником “ПСЖ”, но так и не сумел закрепиться в основе команды на долго, проведя в основе всего один сезон за 10 лет в клубе.
Ареоля успел поиграть в аренде за “Реал”, “Фулхэм”, “Вилярреал”, “Бастию” и “Ланс”.
В прошлом сезоне Ареоля уходил в аренду в “Фулхэм”, провел за него 39 мачтей. В девяти случаях оставлял ворота “сухими”.
???????? #AA13 pic.twitter.com/kEGnPddopj— West Ham United (@WestHam) July 29, 2021
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