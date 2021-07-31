Тоттенхэм отдаст 50 млн за Ромеро

"Тоттенхэм" продолжает бороться за центрального защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро. Англичане очень хотят подписать аргентинца, и готовы увеличить предложение до 50 млн евро плюс бонусы.

"Аталанта" вызвала Ромеро на тренировку в понедельник, но вместе с тем стороны надеются, что сделка будет завершена как можно скорее. Сам игрок хочет переехать в "Тоттенхэм".

Аргентинец был признан лучшим центральным защитником Серии А в прошлом сезоне. Он провел 31 матч и забил 2 гола.