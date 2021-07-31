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Тоттенхэм отдаст 50 млн за Ромеро

Англия
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Игрок нужен Нуну Санту

Тоттенхэм отдаст 50 млн за Ромеро

Фото: We are follow united / Автор: неизвестен

Новина українською

"Тоттенхэм" продолжает бороться за центрального защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро. Англичане очень хотят подписать аргентинца, и готовы увеличить предложение до 50 млн евро плюс бонусы.

"Аталанта" вызвала Ромеро на тренировку в понедельник, но вместе с тем стороны надеются, что сделка будет завершена как можно скорее. Сам игрок хочет переехать в "Тоттенхэм".

Аргентинец был признан лучшим центральным защитником Серии А в прошлом сезоне. Он провел 31 матч и забил 2 гола.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
FabrizioRomano

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