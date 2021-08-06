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Колашинац покинет Арсенал этим летом

Англия
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Босниец может присоединится к своему старому другу

Колашинац покинет Арсенал этим летом

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестно

Новина українською

Николо Скира в своём твиттере заявил, что Артета не рассчитывает на Сеада Колошинаца в следующем сезоне. Будущий клуб предлагает трёхлетний контракт.

Колашинацу всего 28 лет, но в "Арсенале" на него уже не рассчитывают, если верить источнику.

Игроком интересуется "Фенербахче" за который выступает старый друг Сеада – Месут Озил.

Источник так же сообщает, что турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу игрока. Ожидается, что будет подписан контракт до 2024 года.

Босниец половину прошлого сезона провел в аренде за "Шальке". За немецкий клуб игрок провел 18 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон) Сеад Колашинац
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