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Колашинац покинет Арсенал этим летом
Босниец может присоединится к своему старому другу
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестно
Николо Скира в своём твиттере заявил, что Артета не рассчитывает на Сеада Колошинаца в следующем сезоне. Будущий клуб предлагает трёхлетний контракт.
Колашинацу всего 28 лет, но в "Арсенале" на него уже не рассчитывают, если верить источнику.
Игроком интересуется "Фенербахче" за который выступает старый друг Сеада – Месут Озил.
Источник так же сообщает, что турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу игрока. Ожидается, что будет подписан контракт до 2024 года.
Босниец половину прошлого сезона провел в аренде за "Шальке". За немецкий клуб игрок провел 18 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.
Sead #Kolasinac will leave #Arsenal this summer: the left fullback is not in Arteta’s plans. #Fenerbahce have opened talks to sign him: offered a contract until 2024. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2021
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