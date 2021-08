Колашинац покинет Арсенал этим летом

Николо Скира в своём твиттере заявил, что Артета не рассчитывает на Сеада Колошинаца в следующем сезоне. Будущий клуб предлагает трёхлетний контракт.

Колашинацу всего 28 лет, но в "Арсенале" на него уже не рассчитывают, если верить источнику.

Игроком интересуется "Фенербахче" за который выступает старый друг Сеада – Месут Озил.

Источник так же сообщает, что турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу игрока. Ожидается, что будет подписан контракт до 2024 года.

Босниец половину прошлого сезона провел в аренде за "Шальке". За немецкий клуб игрок провел 18 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.

Sead #Kolasinac will leave #Arsenal this summer: the left fullback is not in Arteta’s plans. #Fenerbahce have opened talks to sign him: offered a contract until 2024. #transfers