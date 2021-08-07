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Гвардиола: Я более чем доволен тем, как мы играли с Лестером
Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "лис"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
– Поздравляю "Лестер". Я более чем доволен тем, как мы играли. Многое было хорошо, молодые игроки показали себя великолепно. Игроки получили минуты, так что в целом много хорошего.
– Подчеркнули ли сегодня для себя тот факт, что нужно подписывать нападающего?
– Нет. Это зависит от того, возможно ли это. Если возможно, мы подпишем, если нет, обойдемся без нападающего, – рассказал испанец.
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