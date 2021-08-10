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Ключевой защитник Ливерпуля пропустит старт сезона в АПЛ
Что такое не везет и как с этим бороться
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Стало известно, на какой срок вылетел левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Шотландец получил повреждение в товарищеском поединке с испанским "Атлетиком" (1:1).
Таким образом, 27-летнему игроку диагностировали повреждение связок голеностопного сустава, как сообщает авторитетное издание The Athletic. Медицинский штаб проведет лечение уколами.
Робертсон точно пропустит старт сезона в Английской Премьер-лиге. Он должен восстановиться за несколько недель. Менеджер "красных" Юрген Клопп намекнул, что Эндрю пропустит 2-3 поединка.
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