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Ключевой защитник Ливерпуля пропустит старт сезона в АПЛ

Англия
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Что такое не везет и как с этим бороться

Ключевой защитник Ливерпуля пропустит старт сезона в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стало известно, на какой срок вылетел левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Шотландец получил повреждение в товарищеском поединке с испанским "Атлетиком" (1:1).

Таким образом, 27-летнему игроку диагностировали повреждение связок голеностопного сустава, как сообщает авторитетное издание The Athletic. Медицинский штаб проведет лечение уколами.

Робертсон точно пропустит старт сезона в Английской Премьер-лиге. Он должен восстановиться за несколько недель. Менеджер "красных" Юрген Клопп намекнул, что Эндрю пропустит 2-3 поединка.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Источник:
The Athletic

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