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Грилиш: Я отличаюсь от всех игроков в составе Сити – Пеп может вывести меня на новый уровень
Это хорошо или плохо?
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш прокомментировал первые дни в лагере "горожан". Цитирует англичанина портал Goal.com.
"Я отличаюсь от всех игроков в составе "Манчестер Сити". Рахим Стерлинг и другие вингеры могут отходить назад, у Рияда Мареза прекрасный дриблинг, Фил Фоден умеет все понемногу. Я чувствую, что могу дать многое этой команде, именно поэтому менеджер позвал меня сюда. Вингер, восьмерка, десятка, ложная девятка – я дам "Сити" многое, Пеп может использовать меня на разных позициях".
"У нас много талантливых игроков в атаке, которые постоянно меняются местами. Я здесь несколько дней, но уже увидел работу Гвардиолы. Неудивительно, что он настолько успешен, ведь некоторые его тактические приемы выходят за рамки. Несколько лет назад люди говорили, что Фоден должен уйти в аренду. Пеп оставил его и превратил в одного из лучших молодых игроков мира. Рахим – один из лучших вингеров. Гвардиола может вывести и меня на новый уровень. Я собираюсь учиться у него каждый день. Во многом из-за испанца я приехал в Манчестер".
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