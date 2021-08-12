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Брендан Роджерс подтвердил, что Вестергор перейдет в Лестер
Саутгемптон готов расстаться с игроком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер футбольного клуба "Лестер Сити" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник сборной Дании и "Саутгемптона" Янник Вестергор перейдёт в стан "лис". Об этом пишет официальный "твиттер" BBC Sport Leicester.
"У нас есть разрешение от "Саутгемптона" на то, чтобы он был здесь. Надеюсь, всё будет организовано, а потом мы посмотрим, приедет ли он в выходные", — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку.
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