Брендан Роджерс подтвердил, что Вестергор перейдет в Лестер

Главный тренер футбольного клуба "Лестер Сити" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник сборной Дании и "Саутгемптона" Янник Вестергор перейдёт в стан "лис". Об этом пишет официальный "твиттер" BBC Sport Leicester.

"У нас есть разрешение от "Саутгемптона" на то, чтобы он был здесь. Надеюсь, всё будет организовано, а потом мы посмотрим, приедет ли он в выходные", — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку.