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Брендан Роджерс подтвердил, что Вестергор перейдет в Лестер

Англия
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Саутгемптон готов расстаться с игроком

Брендан Роджерс подтвердил, что Вестергор перейдет в Лестер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер футбольного клуба "Лестер Сити" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник сборной Дании и "Саутгемптона" Янник Вестергор перейдёт в стан "лис". Об этом пишет официальный "твиттер" BBC Sport Leicester.

"У нас есть разрешение от "Саутгемптона" на то, чтобы он был здесь. Надеюсь, всё будет организовано, а потом мы посмотрим, приедет ли он в выходные", — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку.

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В статье: Брендан Роджерс "Саутгемптон" Лестер Сити
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