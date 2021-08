А как же смена Модричу? Реал с концами продаст Арсеналу норвежского таланта

Руководство лондонского "Арсенала" почти пришло к договоренности с боссами мадридского "Реала" по поводу перехода норвежского полузащитника Мартина Эдегора. По оценке авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "меренги" получат за игрока 40 миллионов евро. Сейчас Мартин тренируется отдельно от партнеров по "Реалу".

Как сообщает британская пресса, 23-летний Эдегор уже согласовал детали личного трудового договора с "канонирами". Норвежец подпишет контракт до 2026 года. Напомним, вторую часть прошлого сезона Мартин провел в "Арсенале" на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил один гол и оформил две результативных передачи.

По информации The Guardian, также "Арсенал" все еще надеется подписать голкипера – сейчас "пушкари" рассматривают кандидатуру Аарона Рамздейла из "Шеффилд Юнайтед".

Martin Ødegaard has always been Arsenal priority… and now the deal is set to be completed, confirmed! Talks at final stages and here-we-go soon! ⚪️???? #AFC



Ødegaard will re-join Arsenal on permanent deal. Fee to be decided in the next hours. Contract until June 2026. ???????????? pic.twitter.com/bq6ucdxI1N