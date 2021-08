"Не делай этого". Джон Терри отговаривает защитника Челси от перехода в Тоттенхэм прямо в комментариях

Экс-капитан лондонского "Челси" Джон Терри зашел в комментарии в Instagram под публикацию о том, что Курт Зума, защитник "синих", может перейти в "Тоттенхэм" – в стан злейшего врага "пенсионеров" в рамках АПЛ и в пределах столицы Великобритании в частности.

Портал Sky Sports сообщил 17 августа днем, что "шпоры" заинтересованы в приобретении французского футболиста. По информации источника, Зума не тянет требования менеджера "Челси" Томаса Тухеля.

Джон Терри, отыгравший за "синих" 19 лет, в комментариях к этой новости написал: "Не делай этого, Курт!"

Terry does not want Zouma at Spurs ❌#cfc pic.twitter.com/KJA8lGWSKZ