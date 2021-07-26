  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Нужно двигаться дальше". Джон Терри покидает Астон Виллу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нужно двигаться дальше". Джон Терри покидает Астон Виллу

Англия
(1 голосов)

Этап мистера Ти в Бирмингеме завершен

"Нужно двигаться дальше". Джон Терри покидает Астон Виллу

Aston Villa

Новина українською

Пресс-служба "Астон Виллы" может подтвердить, что Джон Терри покинул клуб. Напомним, Джон присоединился к команде в качестве игрока в 2017-м (32 матча за сезон). После этого он примкнул к стану "львов", став помощником главного тренера Дина Смита. Цитирует Джона сайт клуба.

"Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в "Астон Вилле", но я чувствую, что сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно трудное решение – двигаться дальше".

"Мой ближайший план – провести время с семьей, а затем, надеюсь, получить приглашения посетить европейские клубы. Моя цель – стать менеджером, принимать вызовы".

Читайте такжеЛюбитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джон Терри Астон Вилла (Бирмингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Aston Villa

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...