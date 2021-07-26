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"Нужно двигаться дальше". Джон Терри покидает Астон Виллу
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Aston Villa
Пресс-служба "Астон Виллы" может подтвердить, что Джон Терри покинул клуб. Напомним, Джон присоединился к команде в качестве игрока в 2017-м (32 матча за сезон). После этого он примкнул к стану "львов", став помощником главного тренера Дина Смита. Цитирует Джона сайт клуба.
"Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в "Астон Вилле", но я чувствую, что сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно трудное решение – двигаться дальше".
"Мой ближайший план – провести время с семьей, а затем, надеюсь, получить приглашения посетить европейские клубы. Моя цель – стать менеджером, принимать вызовы".
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