"Нужно двигаться дальше". Джон Терри покидает Астон Виллу

Пресс-служба "Астон Виллы" может подтвердить, что Джон Терри покинул клуб. Напомним, Джон присоединился к команде в качестве игрока в 2017-м (32 матча за сезон). После этого он примкнул к стану "львов", став помощником главного тренера Дина Смита. Цитирует Джона сайт клуба.

"Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в "Астон Вилле", но я чувствую, что сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно трудное решение – двигаться дальше".