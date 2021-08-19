Состоялась открытая тренировка "Челси" на Стэмфорд Бридж. Фанаты могли спрогнозировать счет предстоящего матча с "Арсеналом", но один из болельщиков воспользовался правом голоса с другой целью.

"Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба", – заявил парень, когда команда была на поле.

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session ???????? pic.twitter.com/flZThV3wvQ — Alko ???????? (@AlkoJuice) August 18, 2021

Публика встретила такое заявление гулом.

Вернер присутствовал на открытой тренировке и когда фанат произнес фразу – он улыбнулся.

Стоит отметить, что точно не ясно, дошла ли фраза до футболистов на поле, но на опубликованном видео видно, как Тухель, Вернер и другие игроки улыбаются во время речи болельщика.

The moment the guy said ‘Get Werner out the club’.



Alonso & Tuchel laugh, with Werner smiling.



I’m not sure if they heard what the guy said, but I reckon they did, the microphone was quite loud. pic.twitter.com/W11EeCBMDb — Felix ⭐️⭐️ (@cfc_felix_) August 18, 2021

Напомним, что Тимо присоединился к "аристократам" летом год назад. В прошлом сезоне он провел 52 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач.