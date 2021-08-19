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"Уберите Вернера из клуба", – фанат Челси высказался в микрофон на открытой тренировке

Англия
(1 голосов)

Но далеко не все с ним согласны

"Уберите Вернера из клуба", – фанат Челси высказался в микрофон на открытой тренировке

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Состоялась открытая тренировка "Челси" на Стэмфорд Бридж. Фанаты могли спрогнозировать счет предстоящего матча с "Арсеналом", но один из болельщиков воспользовался правом голоса с другой целью.

"Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба", – заявил парень, когда команда была на поле.

Публика встретила такое заявление гулом.

Вернер присутствовал на открытой тренировке и когда фанат произнес фразу – он улыбнулся.

Стоит отметить, что точно не ясно, дошла ли фраза до футболистов на поле, но на опубликованном видео видно, как Тухель, Вернер и другие игроки улыбаются во время речи болельщика.

Напомним, что Тимо присоединился к "аристократам" летом год назад. В прошлом сезоне он провел 52 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер Стэмфорд Бридж
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19.08.2021 в 00:24
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