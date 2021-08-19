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Лестер официально продлил контракт с лидером команды
Роджерс может рассчитывать на игрока
Leicester
Полузащитник английского "Лестера" Харви Барнс поставил подпись под новым трудовым договором с клубом. Обновленное соглашение будет действовать еще 4 года, до 2025-го.
23-летний Харви – воспитанник "лисов", он провел за первую команду 101 поединок и забил 21 гол. Несколько сезонов полузащитник отыграл на правах аренды за другие английские клубы – "Милтон Кинс Донс", "Барнсли" и "Вест Бромвич Альбион".
Барнс дебютировал за сборную Англии в прошлом сезоне, но травма исключила его поездку на чемпионат Европы, на котором подопечные Саутгейта дошли до финала и уступили итальянцам.
#Barnes2025 ???????? pic.twitter.com/7Vm0WZEAvY— Leicester City (@LCFC) August 19, 2021
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