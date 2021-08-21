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Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Андерсон подозревается в крупном мошенничестве

Англия
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(1 голосов)

Что пошло не так?

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Андерсон подозревается в крупном мошенничестве

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывшему полузащитнику сборной Бразилии и "Манчестер Юнайтед" Андерсону предъявлены уголовные обвинения, в связи с его участием в преступной организации, занимающейся мошенничеством в крупных размерах.

В общей сложности восемь человек были обвинены в краже, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, после расследования, проведенного властями в Порту-Алегри, Бразилия.

Группу обвиняют в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа.

Сообщается что преступление имело место в 2020 году.

Напомним, что Андерсон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 годы и считался очень перспективным футболистом.

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В статье: Андерсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal.com

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Комментарии (6)
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dabo33
21.08.2021 в 12:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
21.08.2021 в 10:27
Неадекватный заголовок. Может всё таки в мошенничестве? Я так понимаю что работники сайта не видят разницы. Печально.
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0
-1
трамвай за трамваєм (найкращий)
21.08.2021 в 09:44
якщо пограбування крупне то крали якусь крупу
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0
-1
Кристич (Александрия)
21.08.2021 в 08:50
Хуліган.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
21.08.2021 в 08:28
Ограблении?
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.08.2021 в 03:00
Они наверное и магазин Реала ограбили.)
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+9
-1


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